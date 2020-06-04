Где материалы расследования? «Азаттык» утверждает, что давал, ГКНБ говорит, что не получал

Бишкек, “Саясат. kg”. Как известно, проводившие расследование журналисты Али Токтакунов и Ыдырыс Исаков находятся за границей.
ГКНБ распространил информацию об обращении к президенту «Радио Свобода» Джейми Флаю. В нём говорится, что журналисты, которые проводили журналистское расследование по деятельности Айэркена Саймаити и непосредственно общались, до сих пор не явились на допрос. Как отмечает ведомство, было обещано передать силовым структурам материалы журналистского расследования в полном объёме, однако обещание до сих пор не выполнено.
В свою очередь «Азаттык» заявляет, что полгода назад использованные в расследовании материалы, в том числе видео и аудиодокументы, переданы ведомству.
Как известно, проводившие расследование журналисты Али Токтакунов и Ыдырыс Исаков находятся за границей.
Напомним, в прошлом году «Азаттык» провел расследование по выводу крупных сумм денег из Кыргызстана. Имя одной из главных фигур расследования — китайского гражданина Айэркена Саймаити — было названо только после его убийства.
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