Бишкекский горсуд отказал Равшану Джеенбекову в изменении меры пресечения на домашний арест

Бишкекский городской суд отказал политику Равшану Джеенбекову в изменении меры пресечения на домашний арест.
Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев. По его словам, по решению суда Джеенбеков останется в СИЗО-1 до 18 июля.
«Городской суд не нашел оснований для изменения меры пресечения. Мы не согласны с решением. Обвинения, выдвинутые Джеенбекову, не имеют доказательств», - сказал адвокат.
Экс-депутат Равшан Джеенбеков был задержан 12 декабря. Его подозревают в захвате заложников и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш. Сам политик вину не признает и видит в обвинениях против себя политическую подоплеку.
Судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По данному делу проходят 14 человек, среди них бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлены обвинения в покушении на насильственный захват власти, угрозе или насилии в отношении представителя власти, воспрепятствовании деятельности следователя, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, угрозе и насилии в связи с досудебным производством.
Подробнее о событиях 7-8 августа можно прочитать здесь.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!