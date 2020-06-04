Бишкекский горсуд отказал Равшану Джеенбекову в изменении меры пресечения на домашний арест

Бишкекский городской суд отказал политику Равшану Джеенбекову в изменении меры пресечения на домашний арест.

Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев. По его словам, по решению суда Джеенбеков останется в СИЗО-1 до 18 июля.

«Городской суд не нашел оснований для изменения меры пресечения. Мы не согласны с решением. Обвинения, выдвинутые Джеенбекову, не имеют доказательств», - сказал адвокат.

Экс-депутат Равшан Джеенбеков был задержан 12 декабря. Его подозревают в захвате заложников и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш. Сам политик вину не признает и видит в обвинениях против себя политическую подоплеку.

Судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По данному делу проходят 14 человек, среди них бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлены обвинения в покушении на насильственный захват власти, угрозе или насилии в отношении представителя власти, воспрепятствовании деятельности следователя, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, угрозе и насилии в связи с досудебным производством.

Подробнее о событиях 7-8 августа можно прочитать здесь.

Источник: Азаттык