Депутат Мамашова: В туалете «Бишкекпарка» изнасиловали 13-летнюю девочку

Парламентарий недовольна судьей Айбеком Эрнис уулу, который оправдал насильника

Судья Первомайского района Айбек Эрнис уулу оправдал молодого человека, который изнасиловал 13-летнюю девочку в туалете ТЦ «Бишкекпарк». Об этом на заседании парламента сообщила депутат ЖК Айсулуу Мамашова.

- Ко мне обратилась мать 13-летней девочки, - сказала нардеп. - Имя данного судьи всем известно - Айбек Эрнис уулу. За ним стоят громкие скандалы. Он повлиял на судьбу девочки, которую изнасиловали в туалете «Бишкекпарка». Несмотря на выявленное заключение экспертизы, судья оправдал 22-летнего молодого человека. Это не единственный случай, когда указанный парень насиловал девочек. Молодой человек ранее работал в детском лагере, где сделал то же самое с другими девочками. Может, у него большие связи? Учитывая это, судья выпустил его. Я очень недовольна этим судьей. Совесть же должна быть. Люди, насилующие маленьких детей, не должны вообще «высовываться» из тюрьмы.

Источник: vesti.kg