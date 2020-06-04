Депутат Мамашова: В туалете «Бишкекпарка» изнасиловали 13-летнюю девочку

Парламентарий недовольна судьей Айбеком Эрнис уулу, который оправдал насильника
Судья Первомайского района Айбек Эрнис уулу оправдал молодого человека, который изнасиловал 13-летнюю девочку в туалете ТЦ «Бишкекпарк». Об этом на заседании парламента сообщила депутат ЖК Айсулуу Мамашова.
- Ко мне обратилась мать 13-летней девочки, - сказала нардеп. - Имя данного судьи всем известно - Айбек Эрнис уулу. За ним стоят громкие скандалы. Он повлиял на судьбу девочки, которую изнасиловали в туалете «Бишкекпарка». Несмотря на выявленное заключение экспертизы, судья оправдал 22-летнего молодого человека. Это не единственный случай, когда указанный парень насиловал девочек. Молодой человек ранее работал в детском лагере, где сделал то же самое с другими девочками. Может, у него большие связи? Учитывая это, судья выпустил его. Я очень недовольна этим судьей. Совесть же должна быть. Люди, насилующие маленьких детей, не должны вообще «высовываться» из тюрьмы.
Источник: vesti.kg
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