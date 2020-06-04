Спикер ЖК - депутатам: Вам может прийти штраф за отсутствие маски, потом не обижайтесь

Дастан Джумабеков призвал парламентариев соблюдать масочный режим и быть примером для граждан
Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков предупредил депутатов о том, что они могут быть оштрафованы за несоблюдение масочного режима.
Сегодня в ходе заседания он призвал коллег уважать закон и быть примером для граждан.
- Уважаемые депутаты, прошу вас сидеть в масках, - сказал он. - Это общественное место. Есть закон, который предусматривает штраф. Потом не обижайтесь. Давайте уважать закон и друг друга. Мы должны быть примером.
Вместе с тем Джумабеков добавил, что в парламент поступают вопросы от журналистов по поводу того, что депутаты не прислушиваются к рекомендациям Минздрава.
Источник: vesti.kg
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