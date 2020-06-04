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Жамил Шаршеналиев избран судьей Конституционной палаты Верховного суда

За его кандидатуру проголосовали 60 депутатов Жогорку Кенеша.

На заседании парламента сегодня депутаты избрали Жамиля Шаршеналиева на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда КР. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

За его кандидатуру проголосовали 60 депутатов Жогорку Кенеша. Жамил Шаршеналиев принес присягу в парламенте.

Источник: Элгезит

           

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