Предлагают увеличить залог на выборах до 10 млн сомов

В ходе заседания депутат из фракции СДПК Дастан Бекешев предложил снизить сумму залога на выборах с 5 млн сомов до 1 млн сомов

Вчера на заседании комитета парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту во втором чтении рассмотрели вносимые изменения в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

В ходе заседания депутат из фракции СДПК Дастан Бекешев предложил снизить сумму залога на выборах с 5 млн сомов до 1 млн сомов. Он считает, что это позволит политическим партиям снизить свои расходы. А депутат Нурбек Сыдыгалиев, напротив, предложил увеличить размер залога до 10 млн сомов. Он считает, что оставленные под залог деньги должны уйти в казну, а не возвращаться.

В рассматриваемом документе было предусмотрено снизить размер залога для участвующих в выборах партий с 5 до 1 млн сомов.

Источник: газета «Багыт.kg» №11 от 03.06.2020 / стр. 3