Равшан Жээнбеков считает, что ГКНБ стал тормозом развития страны и должен быть реформирован

Заключенный политики уверен, что нынешний президент может сам стать жертвой чекистов, если его окружение почувствует, что он ослабел

Заключенный экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков прокомментировал арест правозащитника Камиля Рузиева и уголовное дело в отношении главы МП «Городские парки» Каличи Умуралиевой.

Заявление политика в социальной сети Facebook опубликовал его сын Азат Жээнбеков, который отметил, что не разговаривал с отцом около 4 месяцев, но получает от него письма.

«Этой осенью будет 3 года, как президент Сооронбай Жээнбеков был избран. Никаких предвыборных обещаний он не выполнил и уже не успеет выполнить. Бедность, безработица, отсутствие условий для бизнеса, проблемы в школах и больницах, беззаконие в судах будут сопровождать Кыргызстан до окончания срока его президентства. На срок работы VII созыва парламента 2020-2025 приходятся два критических процесса – выработка и реализация антикризисного плана для Кыргызстана и выборы следующего президента в 2023 году. Отсюда понятно стремление власти собрать пустой парламент с дежурной оппозицией, которые будут тянуть время, отвлекать внимание общества на пустые инициативы и уводить от настоящих проблем.⠀

В тяжёлой кризисной ситуации вместо поиска решений проблем общенационального масштаба вместе со всем обществом власть начала наступление на права и свободы, гонения на несогласных. Под репрессии попадают не только профессиональные политики, но и независимые медиа и гражданские активисты, правозащитники. ГКНБ начал преследовать известных своей открытой публичной позицией: Камиль Рузиев, Калича Умуралиева, Azattyk Media, Kloop. Государственный комитет, ответственный за разведку и контрразведку, ищет врагов в правозащитниках, не имеющих никаких властных рычагов и ресурсов.⠀

ГКНБ служит правящему клану, любому. Мы уже много раз это видели при смене режимов Акаева, Бакиева, Атамбаева. То же самое произойдёт, как только президент Сооронбай Жээнбеков потеряет власть или его окружение посчитает, что он ослабел. Для власти в целом привычно жертвовать персоной, пусть даже президента, лишь бы системно ничего не менять. ГКНБ служит правящему клану и стал тормозом развития страны. Комитет должен быть реформирован. Нужен реальный парламентский контроль.⠀

Политический сыск, экономические преступления и следствие важно отделить от ГКНБ. Реформа не только улучшит положение дел с основными функциями, - разведкой и контрразведкой, будет облегчение с хроническими приграничными конфликтами, быстрее восстановится экономический рост.⠀

Общество делает важный шаг вперёд, требуя системных реформ, дающих мультипликативный эффект. Важный признак новой политической культуры, когда демократические политики и прогрессивные граждане защищают права и свободы через ненасильственные методы и не допускают провокаций», - написал Равшан Жээнбеков.

Источник: vesti.kg