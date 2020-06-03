Ташиев ответил премьер-министру Узбекистана…

Политик Камчыбек Ташиев ответил на заявления главы узбекского правительства.

«Уважаемые сограждане!

Решил ответить на слова премьер-министра Узбекской Республики А. Арипова, произнесённые им на встрече с жителями села Сох, потому что, по всей видимости, нашему правительству не хватает силы ответить. В Кыргызстане хозяин государства, земли и власти — кыргызский народ, и я — гражданин-патриот своего народа!!!

Господин премьер-министр соседней Узбекской Республики А. Арипов, выслушайте и поймите:

1. Так как водный источник в селе Чечме расположен на территории Кыргызстана, мы можем давать воду гражданам соседнего государства только по договорённости.

2. Причиной нехватки воды и земли в селе Сох является стремительный рост численности тамошнего населения, и мы не можем отдавать наши воды и земли увеличившейся популяции, потому что самим не хватает. Если населения чрезмерно много, то вы можете перевезти, переселить в Узбекистан излишек, а мы же не дадим ни метра своей земли!!!

3. Мы не просим прощения за прошлые события, потому что во время очистки нашего источника граждане Узбекистана пришли, первые напали, первые подожгли дом, избили кыргызских граждан, а наши граждане только спустя некоторое время пришли, собравшись, и постояли за себя. Мы уважаем узбекский народ и узбекское государство и обязаны говорить на равных!

4. Мы не видели никакого юридического документа по открытию дороги Сох — Риштан. Тогда почему вы устроили полную блокаду кыргызстанского села Барак, расположенного на территории Кара-Сууйского района, уничтожив его. Вы сказали, что вытекающие из Кыргызстана реки — «божьи», тогда по этой логике давайте нам бесплатно узбекистанский газ.

5. Богом нам определено жизнь по соседству с узбекским государством, поэтому политика доминирования не принесёт ни чести, ни счастья никакой из двух сторон.

С уважением, Камчыбек Ташиев», — написал политик.

Источник: fakt.kg