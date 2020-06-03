Обсуждался вопрос открытия дороги Сох — Риштан?

Сох-Риштан, как раньше, а в объезд через поселок Кадамджай и узбекистанский Вадил.

Как известно, после произошедшего в воскресенье инцидента на границе состоялась встреча первого вице-премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

«Стороны выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на кыргызско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах. Была отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договорённостям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов», — говорилось в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.

Между тем на официальных сайтах распространилось видео встречи премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с жителями Соха, в котором говорится, что с кыргызской стороной обсуждалось открытие дороги Сох — Риштан.

В прошлом году тоже распространилась информация об открытии этой дороге, но официальные власти Кыргызстана тогда заявили, что «после исполнения мер, связанных с Евразийским экономическим союзом, необходимо решить вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности».

В интервью «Азаттыку» вице-премьер-министр Кыргызстана Акрам Мадумаров заявил, что вопрос открытия дороги Сох — Риштан не обсуждался.

«Вопрос открытия дороги ни в коем разе не решается односторонне. В обязательном порядке требуется согласие второй стороны. Если жители Соха поставили вопрос перед премьер-министром Узбекистана, то это должно решаться на правительственном уровне. Решаться должно с учетом интересов второй стороны. Поэтому мы далеки от мнения, что этот вопрос решён. Это вопрос для внесения в основную повестку дня переговоров. Кыргызстан является членом ЕАЭС, а Узбекистан — нет. Поэтому вопросы приграничных территорий, торговли будут рассматриваться по регламенту ЕАЭС и на основе международных соглашений», — говорил Акрам Мадумаров в интервью «Азаттыку».

В данное время дорога, связывающая узбекистанский анклав Сох с областным центром, проходит через Кадамджайский район Баткенской области. Как известно, до этого жители анклава также требовали открыть автодорогу Сох — Риштан.

После произошедшего в начале января 2013 года рядом с кыргызстанским селом Чарбак инцидента, Кыргызстан разрешил проезжать из анклава Сох не по дороге

Сох-Риштан, как раньше, а в объезд через поселок Кадамджай и узбекистанский Вадил.

В то же время Узбекистан продлил дорогу в кыргызстанский эксклав Барак. Если раньше дорога жителей до районного центра составляла 7-8 км, то после этого они вынуждены преодолевать расстояние в 300 км. Позже большинство семей, проживавших в эксклаве, переселились из этого места.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си