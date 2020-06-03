Экс-генпрокурор: Рад за Молдомусу Конгантиева. Думаю, он в этом деле потерпевший

Однако герои апрельской революции возмущены решением Верховного суда, который оставил в силе оправдательный приговор в отношении экс-главы МВД
Коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор нижестоящих инстанций в отношении экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Об этом сообщает его адвокат Икрамидин Айткулов.
Между тем герой апрельской революции и экс-председатель ОО «Мекен шейиттери» Осунбек Жамансариев сказал в беседе с Vesti.kg, что суды изначально относились к делу Конгантиева «однобоко».
Решение оставить в силе оправдательный приговор в отношении генерала было предсказуемым, поскольку его судили только по статье «Халатность» и «Превышение должностных полномочий», говорит Жамансариев.
- Это было предсказуемо,- сказал собеседник. - ГСУ МВД во время следствия убрало некоторые статьи обвинения и оставило только «Халатность» и «Превышение должностных полномочий». Разбирательство было однобоким.
Он недоумевает, по какой причине Эльмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов, Каныбек Жороев, Оксана Малеваная и остальные фигуранты дела по апрельским событиям получили обвинительный приговор, а Конгантиев привлекается лишь по статье «Халатность».
Однако экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев, который так же проходил по делу о событиях 7 апреля, сказал Vesti.kg, что рад за Конгантиева.
- Я очень рад за Конгантиева,- отметил Сатыбалдиев. - Я всегда был против того, чтобы в отношении него возбуждали дело. Думаю, он в этом деле потерпевший.
Напомним, уголовное дело в отношении Молдомусы Конгантиева было возбуждено в 2010 году. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 ч. 2 п.п. 2,4,5 «Превышение должностных полномочий» и 316 ч.1 «Халатность» УК КР.
В июле 2019 года Первомайский районный суд оправдал генерала Конгантиева за отсутствием состава преступления.
Источник: vesti.kg
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