Премьер-министр Абылгазиев приступит к работе 8 июня

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев приступит к работе 8 июня.
Об этом Reporter.kg сообщили собственные источники. Глава правительства 27 мая взял краткосрочный трудовой отпуск “во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения”.
20 мая на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен доказать, что непричастен к коррупции при продаже частот. Он сообщил, что по делу продажи радиочастот задержаны два сотрудника ГКНБ и сотрудники Госагентства связи.
В отношении экс-главы ГАС Натальи Черногубовой возбуждено уголовное дело по статье 319 УК КР (коррупция). Она водворена в СИЗО ГКНБ на 2 месяца.
По их данным, чиновница подозревается в том, что вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи и в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования и переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов.
Сам Абылгазиев опроверг обвинения в свой адрес относительно коррупции при продаже радиочастот.
Источник: Reporter.kg
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