Калыбек Алышбаев освобожден от должности заместителя директора Госкадровой службы

Алышбаев Калыбек Кенешович освобожден от должности заместителя директора Государственной кадровой службы.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому он освобожден от должности в соответствии с частью 2 статьи 47 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также в связи с переходом на другую работу.

Источник: kg.akipress.org