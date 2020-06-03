Калыбек Алышбаев освобожден от должности заместителя директора Госкадровой службы

Алышбаев Калыбек Кенешович освобожден от должности заместителя директора Государственной кадровой службы.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому он освобожден от должности в соответствии с частью 2 статьи 47 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также в связи с переходом на другую работу.
Источник: kg.akipress.org
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