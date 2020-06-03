(Видео) Журналист «Азаттыка» ответил ГКНБ на обвинение в том, что он взял деньги у Айеркена Саймаити

Али Токтакунов назвал заявление чекистов ложью и черным пиаром

Журналист «Азаттыка» Али Токтакунов ответил на заявление ГКНБ о том, что убитый в Турции бизнесмен Айеркен Саймаити ранее заплатил ему 100 тысяч долларов за расследование о контрабанде в Кыргызстане. Видеообращение Токтакунова опубликовано в социальной сети.

«Заявление ГКНБ в отношении меня - это очернение и ложь, - сказал журналист. - Но то, что у черного пиара короткая жизнь, известно давно. В истории уже были заявления свидетелей без доказательств. Я не брал у Саймаити денег, журналисты лишь получили от него более ста документов, подлинность которых позже нам подтвердили свидетели. К сожалению, правительство не завершило расследование даже по тем фактам, что мы им предоставили. А теперь меня еще и пытаются очернить. Народ умеет различать, где правда, а где нет. Я верю, что справедливость победит».

Напомним, на заседании парламентской комиссии по делу убийства Саймаити представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу заявил, что бизнесмен подкупил журналистов, чтобы выбить свой долг у своего бывшего партнера.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле прошлой осенью. Его имя фигурировало в расследовании журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райымбека Матраимова причастна к вывозу за границу крупной суммы денег. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити.

Парламентская комиссия по делу об убийстве Айеркена Саймаити была создана 21 ноября 2019 года.

Источник: vesti.kg