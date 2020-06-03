Уголовное дело по убийству Айеркена Саимаити передано в суд, - ГКНБ

Подозреваемыми в убийстве проходят 4 человека, о которых ранее говорилось, добавил Самидин уулу Сагынбек.
Убийство Айеркена Саимаити расследуется полицией Турции, сообщил начальник следственного управления Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Самидлин уулу Сагынбек 2 июня на заседании депутатской комиссии по ситуации вокруг убитого в Стамбуле А.Саимаити.
По последним данным, дело уже передано в суд, сказал он.
Подозреваемыми в убийстве проходят 4 человека, о которых ранее говорилось, добавил Самидин уулу Сагынбек.
«Наши следователи вылетели в Турцию и поговорили с подозреваемыми. Они говорили на диалекте, не похожем на наш. У них не было кыргызского паспорта, в разговоре выражались на узбекском диалекте. Когда спросили про адрес, они не могли указать точный адрес в Араване и даже не могли назвать улицу в городе Ош», - сообщал заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев ранее в ходе заседания депутатской комиссии.
В ноябре 2019 года в стамбульском кафе был убит бизнесмен Айеркен Саимаити, который был фигурантом журналистского расследования о выводе из Кыргызстана денег. Были задержаны четверо подозреваемых.
Источник: svodka.akipress.org
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