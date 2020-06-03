Депутат Сулайманов: Мыктыбек Абдылдаев устал и хочет уйти из политики

По словам парламентария, его коллега заверил, что будет помогать ему в создании собственной команды
Депутат от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев, устав в этом созыве, принял решение уйти из политики. Об этом в интервью отечественным СМИ на днях сказал депутат ЖК Алтынбек Сулайманов.
«У нас раньше была Чолпон Джакупова. Однако она ушла, заявив, что не согласна с политикой. По ее словам, придя в парламент, она поняла, что не сможет изменить эту систему.
У нас есть аксакал Мыктыбек Абдылдаев. Нет сомнений в его опытности. Я, как и многие, считаю его достойным депутатом. Он сказал мне, что в этом созыве останется в стороне.
Помогу вам все проконтролировать. Ты сейчас выдвигаешь хорошие идеи. Постарайся создать команду из образованных, не зацикленных на деньгах людей, а я тебе в этом помогу. Ну а сам в этом созыве отдохну», - сказал депутат, цитируя Мыктыбека Абдылдаева.
Сулайманов сообщил, что ведет работу в создании собственной команды. Но пока получает отказы от молодых людей.
- Я сейчас работаю в этом направлении, - продолжил парламентарий. - Разговариваю с молодежью, опирающейся не на деньги, а на свой богатый уровень. Надо признать, что большинство людей, к сожалению, отказываются. Они считают, что с такой системой они окажутся в том же положении, что Чолпон Идиновна и Мыктыбек Юсупович.
«Вы все равно не будете выдвигать нас вперед. Все будет решать, как и прежде, влияние», - говорят они, избегая предложения, сказал Сулайманов.
Источник: vesti.kg
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