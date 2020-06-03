Жакыпбек Байымбетов освобожден от должности зампредседателя ГКНБ

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, решение об уходе с должности по собственному желанию было обусловлено состоянием здоровья Жакыпбека Байымбетова.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Байымбетов Жакыпбек Мамадыевич освобождён от должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР согласно поданному заявлению.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, решение об уходе с должности по собственному желанию было обусловлено состоянием здоровья Жакыпбека Байымбетова.
Источник: Кабар
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