ГКНБ: Айеркен Саймаити заплатил журналистам “Азаттыка” $100 тысяч

Убитый китайский бизнесмен Айеркен Саймаити нанял журналистов “Азаттыка” и заплатил им $100 тысяч.

Об этом сообщили представили ГКНБ на заседании комиссии по делу Айеркена Саймаити.

Начальник следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек сообщил, что в 2012 году Саймаити познакомился с Хабибуллой Абдыкадыром. Саимаити перевозил для Абдыкадыра денежные средства. По показаниям свидетелей, из-за денег между ними в 2016-2017 годах возникли недопонимания и после этого началось противостояние.

«В мае 2017 года между представителями сторон прошли переговоры, где Айеркену Саимаити сообщили о его долге в 3 млн долларов перед Абдыкадыром. В свою очередь Саимаити сообщил, что Абдыкадыр должен ему 830 тыс. долларов. Свидетели рассказал об ухудшении отношений. Представители Абдыкадыра написали заявление в правоохранительные органы. После Саимаити уехал из Кыргызстана. Во время нахождения Саимаити в Турции противостояния между ними продолжались. Айеркен Саимаити, по показаниям свидетелей, нанял журналистов и попытался таким образом выбить долг. Он обратился к журналистам «Азаттыка» и начал давать информацию, после этого ему вернули часть средств. Саимаити воспользовался журналистами «Радио Азаттык», он передал им $100 тыс.”, – сказал Самидин уулу Сагынбек.

Напомним, предприниматель Айэркен Саймаити был убит в Турции 10 ноября в одной из гостиниц в районе Фатих города Стамбула. По подтвержденным данным, Саймаити передвигался на автомашине генерального консула КР в Стамбуле Эркина Сопокова. Позже генконсул был уволен.

12 ноября власти Турции задержали трех подозреваемых по делу об убийстве бизнесмена. По данным турецких СМИ, подозреваемые были задержаны при попытке бегства за границу. Они намеревались скрыться на территории Сирии. 16 ноября полиция Турции задержала четвертого подозреваемого в громком убийстве.

Источник: reporter.kg