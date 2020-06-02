Заявление Генпрокуратуры о попытках вернуть Бакиева назвали игрой на публику и очередной отпиской

Бывший чекист полагает, что сажать экс-президента в тюрьму даже не собирались

Генеральная прокуратура ведет работу по возвращению бывшего президента Курманбека Бакиева и его родственников из Беларуси в Кыргызстан. Об этом сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры КР.

«В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Курманбека Бакиева, а также его братьев Жаныбека (Жаныша), Адильбека, Марата, Каныбека, его сына Максима и других», - говорится в сообщении.

Так в главном надзорном органе отреагировали на обращение экс-президента КР Курманбека Бакиева.

Однако юристы не верят в то, что «принудительные меры» могут быть реализованы. Бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова в разговоре с Vesti.kg назвала попытки добиться от белорусских властей экстрадиции беглого кыргызского лидера бесполезным трудом.

- Еще при Аиде Саляновой в Беларусь направляли несколько обращений в рамках международных договоров об экстрадиции преступников, в отношении Бакиевых же есть вступившие в юридическую силу приговоры, - напомнила она. – А Беларусь не выполняет этих договоренностей и Бакиевых не отдаст.

Поэтому заявление Генпрокуратуры о «мерах» - просто очередная отписка, считает юрист.

- Нужны более жесткие меры, выход на международный уровень, но не думаю, что у нас на это пойдут, - заметила она.

Известный адвокат, бывший сотрудник Службы национальной безопасности Икрамидин Айткулов тоже уверен: если до сих пор бывшего президента Кыргызстану не выдали, то не выдадут и впредь. Причем абсолютно законно, поскольку наша страна в деле Бакиевых нарушила собственное законодательство, указал юрист Vesti.kg.

- В Беларуси ставят вопрос о политических гонениях, потому что заочный приговор незаконен, - объяснил он. – У нас нет закона, который регулировал бы порядок заочного осуждения, и никогда не было. Есть норма в конституции и одна норма в УПК, что заочное вынесение приговора возможно. Но речь там идет о случаях, когда человек сбежал из-под суда. А если человек скрылся во время следствия, то дело просто приостанавливают и объявляют подозреваемого в розыск. Передача дела в суд без ознакомления подозреваемого с материалами не предусмотрена.

Айткулов добавил, что Временное правительство создало прецедент, и незаконный по своей сути заочный приговор вошел в судебную практику Кыргызстана. За 10 лет необходимый закон давно можно было бы принять, но это означало бы признание того, что ранее вынесенные заочные приговоры были нарушением, объяснил адвокат.

- Да и делается это все только в отношении экс-президентов и их окружения, - обратил внимание Айткулов. – Тысячи человек в розыске, но заочно приговор никому не выносят.

Юрист предполагает, что сажать Курманбека Бакиева в тюрьму никто изначально не собирался, а демонстрация попыток вернуть беглого президента на родину – не более чем игра на публику.

- Договорились, наверное, - рассуждает он. - Делают вид, что работают, а на самом деле не могут добиться экстрадиции и даже не собираются. Создали условия, чтобы «политические преследуемые» законно и комфортно жили за границей. А население обманывают.

Адвокат Кайрат Загибаев в беседе с Vesti.kg напомнил, что Курманбек Бакиев и некоторые его сторонники – давно уже граждане Беларуси, поэтому шанс показать им кыргызстанскую тюрьму стремится к нулю. И в Генпрокуратуре об этом знают, подчеркнул он.

Но оставить все как есть нельзя, уверен юрист. Обокравшие родную страну и виновные в смерти десятков человек на площади «Ала-Тоо» не должны «насмехаться над 6 млн человек из-за границы», настаивает он.

- Единственный возможный выход – захватить их в третьих странах, - предлагает адвокат. – Тот же Данияр Усенов-Урицкий отдыхает в Тайланде. Нужно провести спецоперацию «Возмездие» и вывезти Бакиевых, потому что законными методами тут ничего не сделаешь. А так делает Израиль и другие страны. Та же Америка – они в любой стране кого надо сначала к себе утащат, и там судят. Почему им можно, а нам нельзя?

Но все это лишь разговоры, потому что у кыргызстанских политиков не хватит политической воли поступить решительно, уверен Загибаев.

- Все молчат, как воды в рот набрали, - говорит он.

Отметим, что по ранее возбужденным уголовным делам в отношении Курманбека Бакиева, ряда его близких родственников и приближенных лиц суды заочно вынесли обвинительные приговоры по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений:

- Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения «Джеруй» и его дальнейшей продажи третьим лицам;

- Присвоение 2 млрд 78 млн 623 тыс. 577 сомов от клиентов ОАО «Азия Универсал Банк» и Социального фонда КР;

- Принуждение к продаже 20 процентов акций ОАО «Иссык-Куль», принадлежащих Тентимишовой Н., лицам, приближенным к Максиму Бакиеву;

- Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания площадью 904,6 квадратных метров и 0,385 га земли, расположенных рядом с редакцией ОАО «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;

- Отмывание (легализация) денег, впоследствии обнаруженных в ячейках «Азия Универсал Банк» и КыргызИнвестБанка;

- Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через ЗАО «Манас Банк» и компании «Киммел» и «Мавал Актив»;

- Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке.

Всех фигурантов приговорили к различным срокам лишения свободы и другим видам наказания. Курманбека Бакиева приговорили к 30 годам лишения свободы и объявили в розыск.

Источник: vesti.kg