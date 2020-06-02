Всплыло скрываемое имущество Чыныбая Турсунбекова

Бишкек, “Саясат. kg”. Депутат парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл шесть фирм в своих налоговых декларациях.

Такие данные приводит издание Economist.kg. Как пишет издание, в некоторых компаниях он выступал учредителем и руководителем. Парламентарий в обход закона владел тренажерным залом, печатным изданием, а также компанией по индивидуальному жилищному строительству ОсОО «Актек-Курулуш». При этом его заработок два года подряд составлял более 39 миллионов сомов.

Отмечено, что «Актек-Курулуш» зарегистрировано как юридическое лицо в 1999 году. Ч. Турсунбеков значился в числе трех соучредителей до 4 марта 2020 года. Согласно данным, компания уплатила в бюджет налогов на сумму 117 тысяч 880 сомов (с 2013 по 2018 год).

Напомним, в декларации депутат указал 6 квартир в своей собственности и еще 5 квартир, зарегистрированных на его близких родственников, а также 4 дома, гаражи, земельные участки, жилые помещения. Однако депутат умолчал про бизнес и скрыл в декларации шесть фирм.

Источник: sayasat.kg