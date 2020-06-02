Эй, правительство, сворачивай работу!

Создается ощущение, что ему и вовсе не нужно возвращаться с отпуска.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев 27 мая взял краткосрочный отпуск, решив таким образом обеспечить объективность расследования дела о радиочастотах. 31 мая возник конфликт между жителями села Чечме Кадамджайского района и села Чашма в узбекском анклаве Сох. Они начали бросать друг в друга камни, в результате чего пострадало несколько человек. И до этого возникали подобные конфликты на границе. Тем не менее видно, что правительство не может проделать работу на должном уровне. В таких обстоятельствах главе правительства следовало бы хотя бы на время прервать свой отпуск и вернуться на работу. К сожалению, Абылгазиев исчез в такой момент и, скорее всего, многих разочаровал. Кому нужно правительство, которое не может вернуться и приступить к своим обязанностям, когда народ столкнулся с трудностями? Создается ощущение, что ему и вовсе не нужно возвращаться с отпуска.

Источник: газета «Факты.kg» №11 от 02.06.2020 / стр. 3