Еще одна попытка экстрадиции бывшего президента. Комментарий Курманбека Бакиева

Курманбек Бакиев в ответ предложил прекратить заниматься «популистской риторикой».

Свергнутый 7 апреля 2010 года и сбежавший в Минск (Беларусь) второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев впервые прокомментировал инициативу Генеральной прокуратуры экстрадировать его в Бишкек.

Ранее в главном надзорном органе напомнили, что по ранее возбужденным уголовным делам в отношении Курманбека Бакиева, его близких родственников, в том числе сына Максима Бакиева и приближенных к нему лиц, судами заочно вынесены обвинительные приговоры по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Все фигуранты приговорены к различным срокам лишения свободы, и в настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению Бакиевых в страну.

Курманбек Бакиев в ответ предложил прекратить заниматься «популистской риторикой».

Комментарий бывшего главы государства в редакцию 24.kg передали его родственники.

«Я бы им (Генпрокуратуре КР. — Прим. 24.kg) посоветовал навести порядок внутри своей системы правосудия. Мне уже довелось один раз встретиться в Лондонском суде с представителями прокуратуры Кыргызстана. Как вам всем известно, результатом было решение суда, в котором сказано (дословно не помню, но это легко проверить), что у суда есть серьезные основания полагать, что органы прокуратуры сфальсифицировали доказательства, чтобы добиться обвинительного приговора в КР, я говорю про дело Шона Дейли, которое рассматривалось в суде в Великобритании. Кстати, ни я, ни другие члены семьи не скрывались, а просто пришли в суд и принимали участие, как это и должно быть», — отметил Курманбек Бакиев.

Я начиная с апреля 2010 года говорил о проведении независимого расследования под эгидой ООН или кого угодно, но никому это было не нужно и вполне понятно почему.

Курманбек Бакиев

По его словам, ему и близким вновь инкриминируют кражу средств из Фонда развития КР.

«Но, как выяснилось, никто этих денег не крал до 7 апреля 2010-го как минимум. Я еще раз прошу признать, например, юрисдикцию международного уголовного суда, Гаагского трибунала или Совета Европы по правам человека. Я бы был первым или одним из первых, кто их туда позвал. Более того, если есть юридический механизм провести суд в Республике Беларусь — настоящий, открытый, с прямой трансляцией по интернету независимый суд, где у всех будут равные права, доступ ко всем законным средствам, не будет давления на свидетелей, адвокатов, то я бы сам попросился поучаствовать в этом процессе в качестве подсудимого по всем их сфабрикованным делам. Они могут мои слова использовать как официальное приглашение в любой из судов», — подчеркнул бывший президент.

Если независимый суд признает меня виновным, я сам пойду в тюрьму, даже усилий им никаких не нужно будет прилагать.

Курманбек Бакиев

В краже денег из Фонда развития КР также обвиняли его главу Алексея Елисеева. Однако сам он заявил в марте 2011 года, что, будучи генеральным директором Фонда развития, он смог не только сохранить вверенные этой государственной организации денежные средства российского кредита, но и заработать для Кыргызстана более $2,5 миллиона, перечислив, кроме этого, и кредитные проценты Российской Федерации.

Ни одна госструктура КР до сих пор не опровергла эти данные Алексея Елисеева.

Напомним, что по ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010-го, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.

Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также владеет долей в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы.

Источник: 24.kg