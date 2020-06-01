Вызвать в суд Сооронбая Жээнбекова в качестве свидетеля требует защита Атамбаева

Равшан Жээнбеков предложил выяснить у самого президента, какой из пяти вариантов спецоперации в Кой-Таше он утвердил
Защитники бывшего президента Алмазбека Атамбаева потребовали доставить в суд действующего главу государства Сооронбая Жээнбекова. Об этом Vesti.kg сообщила экс-советница Атамбаева - Кундуз Джолдубаева.
- Во время судебного заседания по кой-ташским событиям было заявлено ходатайство адвоката Жамангула Жунусова о вызове в суд в качестве свидетеля президента Сооронбая Жээнбекова,- сказала она. - Его ходатайство было поддержано всеми защитниками обвиняемых и самими обвиняемыми.
Кроме того, адвокат Замир Жоошев потребовал обеспечить явку в суд главы МВД Кашкара Джунушалиева и следователя Эркебека Аширходжаева.
Джолдубаева добавила, что председательствующий отказался рассматривать их ходатайство, не указывая причин.
Во время судебного процесса экс-депутат ЖК Равшан Жээнбекова напомнил, как глава ГКНБ Орозбек Опумбаев заявлял, что лично с президентом Сооронбаем Жээнбековым было обсуждено 5 вариантов спецоперации по силовому захвату Атамбаева.
«В Жогорку Кенеше председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев в своем выступлении заявлял о том, что лично с президентом Сооронбаем Жээнбековым было обсуждено 5 вариантов спецоперации по силовому захвату экс-президента. Какой из вариантов был утвержден президентом? Сооронбая Жээнбекова необходимо вызвать в качестве свидетеля в суд, чтобы он ответил на вопрос»,- заявил Равшан Жээнбеков.
Напомним, сегодня проходит очередное судебное заседание по кой-ташским событиям. Судья удалил Атамбаева из зала до конца слушания.
Источник: vesti.kg
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