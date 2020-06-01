Поддержат ли депутаты идею снижения избирательного залога до миллиона?

«Чем больше искусственных барьеров, тем лучше для партий, которые находятся в парламенте сейчас»

Снижение избирательного залога необходимо, даже если мелкие и небогатые партии так и не попадут в Жогорку Кенеш. Так считает депутат Анвар Артыков (СДПК).

В разговоре с Vesti.kg он поддержал идею коллеги Дастана Бекешева (СДПК) снизить избирательный залог с 5 до 1 млн сомов.

«Завтра отправлю предложение по снижению избирательного залога до 1 млн сомов, - написал парламентарий в своем Twitter 17 мая. - В письме отметил, что я знаю, комитет не поддержит предложение, и поэтому попросил вынести на голосование всего парламента».

Как Бекешев позже уточнил Vesti.kg, его предложение рассмотрят на этой неделе. Однако он сомневается, что даже если идея найдет свое воплощение, то именно в первозданном виде.

- Вряд ли согласятся снизить до 1 млн, скорее, найдут какую-нибудь золотую середину, типа 2-3 млн, - предположил депутат. - Но дело в том, что если бы хотели снизить избирательный залог, давно бы это сделали. Чем больше искусственных барьеров, тем лучше для тех партий, которые сейчас находятся парламенте. Для поддержания монополии.

Он добавил, что после его доклада в ОБСЕ европейцы немало удивились тому, что в Кыргызстане есть финансовое ограничение на участие в выборах.

- Я отношусь к предложению снизить избирательный залог положительно и поддерживаю его, - сказал Vesti.kg Анвар Артыков. – Но, по-моему, всем понятно, что парламент самостоятельно никакого решения не принимает. Скажут, что не надо – предложение не пройдет.

Депутат считает, что нынешний состав ЖК еще не готов создать в парламенте более демократичную, либеральную атмосферу. При этом залог в 5 млн сомов, по его убеждению, сразу отсечет многих политически зрелых и достойных, лишив их возможности не только выиграть, но даже принять участие в выборах.

- 5 миллионов – это очень много, - заметил Артыков. – Один миллион – тоже немало, но все же. Если организаторы партии богатые, они имеют возможность участвовать в выборах в парламент. А если в партии свежие силы, но люди не имеют отношения к коррупционным схемам, где крутят капитал, им путь закрыт. Они должны продаться олигарху и стать зависимыми, или оставаться со своей гордостью на обочине.

Депутат объясняет это тем, что власть всегда будет стремиться сделать политические процессы более регулируемыми, управляемыми, а высокие избирательные порог и залог – это один из механизмов.

- Если возможность участвовать будет у многих, появится состязание программ, - указал он. – Даже если небогатая партия не пройдет, люди все равно начнут сравнивать, общество получит информацию о путях развития, возможности изменений жизни к лучшему.

Стоит отметить, что Марлен Маматалиев («Республика – Ата-Журт») настроен куда более оптимистично, чем его коллеги. Он тоже вносил предложение о снижении избирательного залога в комитет и полагает, что большинство коллег его поддержат.

- Я вообще сторонник того, чтобы снизить и избирательный барьер, и избирательный залог, - признался он Vesti.kg. – Чтобы у всех партий была возможность принять участие в выборах, а не только у тех, у которых деньги есть. Мы должны создать одинаковые условия для всех. Мне кажется, вопросов особо не будет. Наверное, другие депутаты тоже поддержат эту идею.

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают Законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента, предусматривающий 7-процентный избирательный порог вместо 9-процентного.

- 9-процентный порог предусматривает прохождение в Жогорку Кенеш всего несколько крупных партий, - говорил во время рассмотрения на первом чтении Талант Мамытов («Республика – Ата-Журт»). - Снижение избирательного порога может уменьшить количество потерянных голосов избирателей, которые могут быть потеряны, если партии не смогут пересечь установленный избирательный барьер. Сейчас появляются и исчезают новые партии, либо объединяются с другими партиями. Снижение порога способствовало бы представительству в парламенте разных партий.

Источник: vesti.kg