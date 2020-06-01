Судебное разбирательство по иску Азимжана Аскарова против кыргызского правительства продолжится 14 июня

В административном суде Бишкека завершилось первое заседание по рассмотрению иска правозащитника Азимжана Аскарова против правительства Кыргызстана.

Адвокаты истца напомнили, что Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана освободить правозащитника и при необходимости провести повторное расследование дела и возместить причиненный правозащитнику ущерб. Но ни одно из этих требований не было выполнено.

Представитель правительства Данияр Бараков выразил несогласие и сообщил, что в рамках исполнения рекомендаций ООН дело Аскарова было пересмотрено в суде.

Было отмечено, что документы, доказывающие мероприятия по исполнению рекомендаций, будут представлены на следующем заседании суда, которое назначено на 14 июня.

В феврале этого года Азимжан Аскаров подал в суд на правительство за неисполнение решение Комитета ООН по правам человека.

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.

13 мая Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу правозащитника, судебная коллегия оставила в силе решение о пожизненном лишении свободы.

Источник: Азаттык