Судебное разбирательство по иску Азимжана Аскарова против кыргызского правительства продолжится 14 июня

В административном суде Бишкека завершилось первое заседание по рассмотрению иска правозащитника Азимжана Аскарова против правительства Кыргызстана.
Адвокаты истца напомнили, что Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана освободить правозащитника и при необходимости провести повторное расследование дела и возместить причиненный правозащитнику ущерб. Но ни одно из этих требований не было выполнено.
Представитель правительства Данияр Бараков выразил несогласие и сообщил, что в рамках исполнения рекомендаций ООН дело Аскарова было пересмотрено в суде.
Было отмечено, что документы, доказывающие мероприятия по исполнению рекомендаций, будут представлены на следующем заседании суда, которое назначено на 14 июня.
В феврале этого года Азимжан Аскаров подал в суд на правительство за неисполнение решение Комитета ООН по правам человека.
Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.
13 мая Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу правозащитника, судебная коллегия оставила в силе решение о пожизненном лишении свободы.
Источник: Азаттык
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