В суде рассматривается иск Азимжана Аскарова против правительства Кыргызстана

Судебное заседание по иску Азимжана Аскарова против правительства КР. 1 июня 2020 года.

В административном суде Бишкека проходит первое слушание по иску правозащитника Азимжана Аскарова против правительства Кыргызстана.

Как передает корреспондент «Азаттыка», в процессе принимают участие представители правительства и Института омбудсмена.

В феврале этого года Азимжан Аскаров подал в суд на правительство за неисполнение решение Комитета ООН по правам человека. Иск был направлен в Межрайонный суд Бишкека, который недавно был расформирован.

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.

13 мая Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу правозащитника, судебная коллегия оставила в силе решение о пожизненном лишении свободы.

Источник: Азаттык