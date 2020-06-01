(Видео) Судья приказал поместить Атамбаева в «клетку» в зале заседания

Адвокаты заявили отвод председательствующему

Судья Первомайского района Марат Сыдыков приказал поместить бывшего президента Алмазбека Атамбаева в «клетку». Об этом Vesti.kg сообщили сторонники Атамбаева.

Ранее он сидел рядом с адвокатами вне “аквариума”. Адвокаты заявили отвод судье.

Затем Атамбаева удалили из зала судебного заседания

Источник: vesti.kg