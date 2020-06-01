Темирлан Султанбеков: Арестована сторонница Алмазбека Атамбаева

Члена Политсовета СДПК Розу Турксевер без предъявления повестки и какого-либо документа арестовали и увезли с дома
Милиционеры отправляют на штрафстоянку машины, направляющиеся в суд для поддержки Атамбаева
Члена политсовета СДПК Розу Турксевер без предъявления повестки и какого-либо документа арестовали и увезли из дома. Об этом заявил на своей странице в Facebook член СДПК Темирлан Султанбеков.
Он написал, что милиция останавливает на дороге машины, бусики и автобусы, узнав, что граждане направляются в суд в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
«Творится фирменный беспредел со стороны властей в лице Жээнбековых. Сегодня в 10 часов у здания Первомайского суда многие хотели поддержать экс-президента Атамбаева и его сторонников. По дороге останавливают машины и бусики, автобусы, узнав, что граждане хотят пойти на суд и выразить гражданскую позицию. Машины арестовывают и направляют на штраф-стоянки. По всем сёлам Верхнего Чуя разъезжают огромные машины МЧС и через громкоговоритель угрожают народу, люди выходят на улицы и собираются группами и выражают акции недовольства властями! Везде разъезжают машины без номеров ГКНБшников и военнизированные машины! Члена Политсовета СДПК Розу Турксевер без предъявления повестки и какого-либо документа арестовали и увезли с дома. Власть- остановись! Ты такая бессовестная!», - написал он.
Между тем у здания суда Первомайского района проходят два митинга: за и против Алмазбека Атамбаева.
Источник: vesti.kg
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