Экс-депутат Каныбек Осмоналиев рассказал, как сотрудники ГКНБ обманули его в день задержания

Заключенный политик полагает, что сторонников Садыра Жапарова на митинге подставили специально подготовленные провокаторы

Экс-депутат Жогорку Кенеша, доктор физико-математических наук, профессор Каныбек Осмоналиев, арестованный по подозрению в «покушении на насильственный захват власти», дал эксклюзивное интервью Vesti.kg.

Напомним, бывший парламентарий был задержан после митинга сторонников заключенного политика Садыра Жапарова, прошедшего на площади Ала-Тоо 2 марта текущего года. Акция протеста закончилась разгоном митингующих.

Как вы проводите дни в СИЗО ГКНБ?

В целом, как и все подследственные. Здесь установлен порядок согласно специнструкциям. Мне, как и всем остальным содержащимся под стражей, положена ежедневная часовая прогулка в рабочие дни на строго охраняемой территории СИЗО ГКНБ.

Сейчас как действующий ученый дописываю 2-й том своего научного труда по истории нобелевских лауреатов по физике. 1-й том вышел в октябре прошлого года. Много читаю художественную литературу. Из-за отсутствия справочных материалов вынужден своё главное «хобби» – физику конденсированных сред - излагать в формате научно-популярного жанра. Естественно, СИЗО ГКНБ не курорт. Приходится довольствоваться самыми примитивными условиями жизни.

Удается ли вам видеться с семьей? Разрешают свидания?

Да, но, к сожалению, редко! Это прерогатива следователя. С момента задержания, т.е. со 2 марта 2020 года мне дважды дали свидание с женой и дочерью: 16 марта 2020 года и 15 мая 2020 года. Но насколько мне известно, по инструкции свидания дают 2 раза в месяц.

Расскажите, как происходило ваше задержание? Стало ли это для вас неожиданностью?

В тот день, в понедельник 2 марта 2020 года, два сотрудника ГКНБ забрали меня из дома вечером в 19 часов 15 минут. В тот момент я принимал лекарства от болей в сердце, вызванных усталостью от длительного нахождения на трибуне на площади Ала-Тоо в качестве модератора на мирном собрании сторонников осужденного политического деятеля Садыра Жапарова. Данные сотрудники спецслужбы обратились ко мне с просьбой выступить с наставническим обращением и успокоить некоторую часть молодежи, которая не желала подчиняться требованиям сотрудников милиции, и попросить их разойтись по домам. Я, ничего не подозревая, согласился пойти с ними. Вместе со мной на встречу отправилась и моя 19-летняя дочь. Однако нас быстро привезли в здание ГКНБ. Меня доставили в кабинет следователя.

Поздно ночью он начал допрашивать меня в качестве свидетеля, не предлагая воспользоваться правом пригласить адвоката. И только после завершения допроса мне предоставили защитника и вручили уведомление о подозрении. А затем в 1:20 ночи меня водворили в камеру предварительного заключения СИЗО ГКНБ! Такой незаконный арест для меня оказался абсолютно неожиданным! До сих пор пребываю в неведении!

Вы писали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и заявляли о том, что не планировали захват власти. Предполагали ли вы, что митингующие направятся к Белому дому?

Да, я обращался к самому президенту КР с открытым письмом. Ибо считаю, что досудебные действия следственных органов по отношению ко мне идут абсолютно однобоко и предвзято. О подробностях таких действий вам могут более детально рассказать мои адвокаты. Сейчас жду реакции президента. Также обращался с заявлением к Омбудсмену с просьбой взять на контроль мое дело и содействовать в изменении моей меры пресечения по медицинским показаниям на несвязанную с лишением свободы. Для этого имеются все необходимые медицинские документы, которые ранее уже были направлены следователю.

Ни о каком захвате власти не могло быть и речи! Это детский лепет и больное воображение некоторых «деятелей». Идет массированная информационная атака на меня через подручные информационные ресурсы.

Почему вы ушли с площади раньше других митингующих? В вашем обращении к главе государства говорилось, что вас к моменту беспорядков там уже не было.

Не согласен с таким утверждением. Моя работа в качестве «модератора» являлась абсолютно добровольной и на безвозмездной основе. Собрание проходило в абсолютно свободном формате, люди приходили и уходили. Пространство ведь открытое было! Наше собрание было исключительно мирным. Все наши действия заранее были обговорены и согласованы с начальником Главного управления внутренних дел Бишкека, руководством 10 управления МВД! Мэрия столицы также была заранее уведомлена нашим письмом. Что еще от нас требовалось? Мы действовали, строго соблюдая Конституцию и другие законы нашей страны! Наши требования касались исключительно соблюдения прав заключенного Садыра Жапарова!

После многочасового модерирования мирного митинга я попросился на замену и передал эту самую безобидную функцию другому активисту, после чего, ничего не подозревая, удалился с площади, чтобы принять дома лекарства. Где в этом они нашли хоть малейшие признаки уголовно наказуемого нарушения с моей стороны, мне непонятно. Мне кажется, что определенные силы хотят меня демонстративно и прилюдно строго наказать! В качестве страшилки или примера для других, например, чтобы другим не повадно было. Но это же несерьезно! Беспорядки после митинга - это дело рук специально подготовленных провокаторов. Однако наши силовые структуры по непонятной для меня причине абсолютно бездействовали. А это ведь тоже преступление! Они были обязаны принимать предусмотренные законом строгие превентивные меры! Увы, такого не было, и ситуацией воспользовались провокаторы.

Как думаете, чем закончится уголовное дело в отношении вас? Как скоро вы выйдете на свободу?

Эти вопросы не ко мне, к сожалению. Задавайте их следователю ГКНБ пожалуйста. С абсолютной уверенностью могу сказать только то, что я совершенно не виноват! Сфабрикованное уголовное дело в отношении меня не имеет никакой судебной перспективы. Я свою правоту докажу на суде с абсолютной убедительностью! Надеюсь, что справедливость восторжествует!

Я всегда жил и трудился, строго соблюдая все законодательные нормы. Не нужно превращать меня в великомученика. Это только на руку некоторым политическим противникам нашего президента и официальной власти. Эти деструктивные силы сейчас действуют нагло и вызывающе! Это надо понять и прекратить по отношению ко мне антиконституционное безобразие!

Источник: vesti.kg