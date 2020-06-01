Все вопросы к Бабанову у следствия пропали? ГСБЭП не отвечает, вызывался ли экс-премьер повторно на допросы в качестве свидетеля

В «Финполе» также не сообщают, наложен ли арест на 16 помещений, ранее принадлежавших банку «Кыргызстан»

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) отказались сообщать Vesti.kg, на какой стадии находится расследование дела, связанного с АКБ «Кыргызстан», по которому бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов проходил в качестве свидетеля.

Финполиция не ответила, вызывался ли экс-премьер повторно на допрос по данному делу.

Вместе с тем в ГСБЭП отказались комментировать сведения, распространившиеся 11 декабря 2019 года о том, что «Финпол» намерен арестовать 16 нежилых помещений, ранее принадлежащих банку «Кыргызстан».

Как сообщали Vesti.kg источники, Финполиция 3 декабря ходатайствовала перед следственным судьей об аресте имущества, которое ранее принадлежало коммерческому банку «Кыргызстан». Тогда отмечалось, что обыск в нежилых помещениях уже проведен.

Основным акционером банка является сестра экс-премьера Бакен Бабанова.

Напомним, дело, связанное АКБ «Кыргызстан», возбудили в апреле минувшего года. В Финполицию обращались акционеры банка. Омурбек Бабанов на тот момент находился в России.

Бывший кандидат в президенты вернулся в Кыргызстан 9 августа 2019 года после долгого отсутствия. Омурбека Бабанова 19 августа в первый раз допросили в ГСБЭП. Сообщалось, что экс-депутата ЖК вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Как известно, президент Сооронбай Жээнбеков на предвыборных теледебатах в прямом эфире заявил, что борьбу с коррупцией начнет именно с Омурбека Бабанова. После возвращения последнего на родину среди общественности и в соцсетях активно обсуждалась версия о том, что Бабанову удалось договориться с властью. Однако окружение бывшего премьера это неоднократно опровергало.

Источник: vesti.kg