(Видео) Иса Омуркулов снова назвал президента «отцом народа». На этот раз Жээнбекова 

Он не считает себя предателем СДПК и готов стать спикером ЖК или премьером
Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов в своем интервью редакции "Коом Пресс" признался, что у него болит сердце за партию "социал-демократов".
Вместе с тем он отметил, что никак не отреагировал на внутренние разборки, происходящие в партии СДПК.
- Мне не интересно, что там происходит, - сказал он. - Единственное, жаль партию, в которой я столько лет. Эта партия имеет историю и многолетний опыт. В конце вот так развалиться… Это повлияло на большую политику в Кыргызстане. Сейчас очень много разговоров о моем участии в партии, но единственное, что могу сказать: я до конца созыва буду во фракции. Потом видно будет.
Омуркулов также прокомментировал упреки людей, называющих его предателем партии. Депутат себя таковым не считает.
- Все говорят, что я предатель партии, но при чем тут я, если все между собой делят СДПК, - заявил Иса Шейшенкулович. - Я что, кого-то предал? Или сейчас идет какой-то конкурс, выборы, чтобы я предал партию? У меня сердце болит за СДПК, так как идет обычная дележка портфелей.
Парламентарий признался, что из-за дружбы с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым однажды даже взорвали его дом.
- Во время правления Акаева и Бакиева меня называли другом Атамбаева, - напомнил Омуркулов. - В свое время даже взорвали мой дом, так как я был его другом. Было давление на меня.
Затем он прокомментировал и обвинения в продаже земельных участков в бытность мэром Бишкека.
- Я не буду оправдываться за то, что меня ложно обвиняют в продаже земли во время моего мэрства, - пояснил экс-градоначальник. - В мою задачу входило определение границы города. Есть главархитектура, другие специалисты, с которыми мы разрабатывали границы Бишкека. Когда определили черту города, остались 14 гектаров земли. Поэтому меня обвинили в том, что я собирался продавать эти участки.
По признанию нардепа, он никогда не жалел, что назвал Атамбаева «отцом народа».
- Я никогда не жалел, что назвал Атамбаева «отцом народа», - заявил Омуркулов. - Эти слова вырваны из контекста. Президент вообще как переводится? «Ажо» - это же «отец народа». Вот сегодняшний (президент – прим.ред) тоже «отец народа».
Кроме того, глава фракции СДПК выразил готовность занять пост спикера парламента или премьер-министра.
- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, - вспомнил выражение Омуркулов. - Если будет такое доверие от коллег, я готов работать.
В заключение народный избранник выразил уверенность в том, что обычные граждане не могут писать о нем плохое в социальных сетях.
- Я не читаю никакие мнения о себе в социальных сетях, это все черный пиар, организованный против меня, - убежден он. - Обычный гражданин просто так меня не станет очернять, если со мной не знаком. Иногда там пишут очень обидные слова для меня. Это в основном делают молодые ребята. Я хочу просто посмотреть в их глаза, что за люди такие, которые, не зная, меня оскорбляют.
Источник: vesti.kg
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