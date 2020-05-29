Тазабек Икрамов придумал, как сделать следующий созыв парламента лучше

Однако эксперты назвали идею депутата популистской и антиконституционной

Депутат Тазабек Икрамов в очередной раз предлагает мертвый закон, который как надо работать не будет, ему лишь бы перед выборами что-то предлагать. Таким мнением с Vesti.kg поделился глава ОФ «Общество против коррупции» Манас Кадыров.

Поясним, Тазабек Икрамов вынес на общественное обсуждение поправки в законы «О статусе депутатов» и «О выборах депутатов Жогорку Кенеша». Парламентарий предлагает узаконить норму о том, что депутатами ЖК не могут быть люди, имеющие скрытые счета в иностранных банках, также осужденные по статье «Коррупция», либо если по этой статье были осуждены родственники кандидата.

- Эти поправки ущемляют политические права людей, - отметил Кадыров. - Почему человек должен отвечать за преступление, которое совершил его родственник? И история про то, что у кандидатов не должно быть тайных счетов в иностранных банках, очень похожа на очередной популизм. Так же и Исхак Масалиев ушел из парламента за месяц до окончания работы действующего созыва. Что же эти депутаты не были такими принципиальными в начале своего срока?

А доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев в разговоре с Vesti.kg отметил, что инициатива Икрамова о заграничных счетах очень похожа на соответствующий закон в России.

- У России есть противостояние с Западом, поэтому они и запрещают своим чиновникам и депутатам держать свои счета за границей, но для чего такая норма у нас? - задался вопросом Осмоналиев. - Когда уже наши депутаты перестанут переписывать законы других стран? А что касается судимостей родственников, так это вообще антиконституционное предложение. Мы же не в 1937 году живем, чтобы сын отвечал за отца.

Вместе с тем эксперт добавил, что идею запретить людям с судимостью становиться депутатами нельзя назвать новой.

- Об этом уже давно говорили все кому не лень, и здравое зерно в этом есть, - признал он. - Стоит вообще задуматься о том, чтобы запретить баллотироваться в парламент людям с непогашенной судимостью за любое должностное преступление, не только за коррупцию. А так Тазабек Икрамов любит предлагать популистские законы, которые никогда не примут, но людям такое нравится. Он хочет еще раз попасть в Жогорку Кенеш.

Источник: vesti.kg