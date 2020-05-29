Квартиры, фирмы и земля депутата Кубанычбека Жумалиева

Все, что в «Чон Казат» хотели знать об имуществе парламентария

О необходимости борьбы с коррупцией в Кыргызстане сегодня не говорит, пожалуй, только ленивый. И большинство кыргызстанцев готово выступить в поддержку усилий по искоренению коррупционных проявлений в обществе.

«Бой коррупции» в социальных сетях недавно объявил и ряд так называемых активистов, которые называют свое движение «Чон Казат».

Его лидеры – бывший глава отдела ГКНБ Максат Мамытканов, экс-сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев и блогер Канат Хасанов – составили список бывших и действующих чиновников и депутатов, которые, по их мнению, получил свое имущество незаконным способом, призвав их «раскулачить».

По мнению некоторых экспертов, это может дискредитировать системную политику Сооронбая Жээнбекова и подставить под удар действующую власть и население, которое может легко превратиться в радикальный протестный электорат.

Первым в списке стал депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев («Бир Бол»). Его активисты назвали «долларовым миллиардером», который намеренно не декларирует 150 квартир, сотни участков и скрывает в Казахстане более 50 действующих фирм. В этом «Чон Казат» ссылается на некие документы, но в Сети их почему-то не публикует.

Однако адвокат депутата Жыргалбек Бабаев уверяет Vesti.kg, что эти обвинения безосновательны.

Поскольку «Чон Казат» акцентирует внимание на том, что народный избранник сколотил состояние, находясь на госслужбе, в первую очередь юрист обращает внимание на трудовую биографию Кубанычбека Жумалиева.

Тот действительно занимал госдолжности с 1992 по март 2005 года, в том числе был вице-премьером, а затем и премьер-министром Кыргызстана. До 1994 года Жумалиев занимался наукой, равно как и в период с 2005 по 2015 годы. В середине 2000-х он начал совмещать научную работу с предпринимательской деятельностью, что законом не запрещено.

Список имущества

По состоянию на 24 марта 2005 года в собственности у Кубанычбека Жумалиева было три объекта недвижимости: квартира в Бишкеке (улица Байтик Баатыра, 3/2) и два земельных участка, отмечает Бабаев.

К сегодняшнему дню, по его словам, список имущества политика состоит всего из двух объектов недвижимости. Еще два оформлены на супругу Жумалиева – певицу Розу Аманову, и два – на близкого родственника экс-премьер-министра.

Ранее Жумалиеву также принадлежали нежилые помещения и участок земли по адресу: Бишкек, улица Чолпон-Атинская, 2/5.

«Жумалиев приобрел недвижимость 19 января 2011 года, уже распрощавшимся с госслужбой, что подтверждают копии двух договоров купли-продажи от 6 января и 19 января 2011 года, - заявляет адвокат - Продавцом выступало ОсОО «Металлика» в лице генерального директора фирмы Константина Анохина».

Что касается версии «Чон Казат», согласно которой экс-премьер подарил упомянутое нежилое помещение своему несовершеннолетнему сыну, а затем продал его, юрист поясняет: действительно, спустя 3 года после покупки Жумалиев решил подарить приобретенную недвижимость сыну, на что имел полное право.

Однако в июне 2015 года он передумал и как отец – опекун и законный представитель сына – выгодно продал помещения ОсОО «Zeth Standards» на основании доверенности, выданной его супругой.

В «Чон Казат» указали, что «подобные сделки совершаются с ведома органов опеки и попечительства на улучшение жилищных условий ребенка», но в 2015 году органов опеки и попечительства в Кыргызстане де-факто не существовало, обратил внимание Бабаев. В стране действовали Центры поддержки семьи и детей, однако выдача разрешений на куплю-продажу недвижимости в их функции не входила.

«Данные вопросы находились в компетенции местных госадминистраций, посему Жумалиев обратился с соответствующим запросом в Управление соцразвития Октябрьского района Бишкека и на законных основаниях получил разрешение на продажу помещений своего сына, что подтверждается документами за подписью начальника управления Чонбагышева, - сообщает адвокат депутата. - Продав объекты за 900 тыс. долларов, Жумалиев пополнил бюджет государства на 5 млн 406 тыс. 750 сомов, выплаченных в виде налогов».

Что же касается средств, на которые были куплены эти объекты, то юрист информирует о следующем.

Начиная с 2005 года Жумалиев активно брал кредиты под бизнес и приобретение недвижимости. Например, заем в 100 тыс. долларов, полученный под расписку в 2005 году, был потрачен на покупку недвижимости на улице Байтик Баатыра, 3/2. В 2008 году он взял в кредит еще 200 тыс. на развитие бизнеса и полностью погасил впоследствии.

Позже экс-премьер оформлял в UniCreditBank целевой кредит в размере 700 тыс. долларов на покупку нежилых помещений на улице Чолпон-Атинской, 2/5. Его он погасил, по доверенности супруги продав данное имущество. В 2009-2010 годы Жумалиев брал еще несколько кредитов на общую сумму в 750 тыс. долларов, но погасил и их.

«Стал бы «долларовый олигарх» брать кредиты на развитие бизнеса и покупку жилья, если бы на его банковских счетах хранились «коррупционные миллионы»?», - задается вопросом его адвокат.

Полсотни фирм

По поводу якобы скрытых депутатом 50 фирм, не отчисляющих налоги в бюджет страны, Жыргалбек Бабаев возразил, что Кубанычбек Жумалиев никогда не скрывал, что на него и его супругу были зарегистрированы десятки организаций, о чем свидетельствую и данные Реестра юридических лиц Министерства юстиции КР.

«На основании данных Министерства юстиции КР, а также решений судебных органов по искам Государственной налоговой инспекции КР, анализ материалов об организациях, в которых имеются/имелись доли Жумалиева и Амановой, показал: в настоящее время из 50 компаний, числящихся за супругами, 42 учреждения и общественных фонда закрыты или находятся на стадии закрытия в Минюсте КР. Соответственно, на сегодня подавляющее большинство компаний не ведет хозяйственной и экономической деятельности, однако ранее они функционировали в соответствии с законодательством КР, в том числе производились выплаты налогов, отчислений в Соцфонд и так далее», - информирует он.

Юрист предлагает компании, когда-либо имевшие отношение к Жумалиеву и Амановой, условно разделить на 7 категорий.

Учреждения, доли Жумалиева и Амановой в которых переданы другим учредителям:

- ОсОО «Золотой кирпич», «Сары-Таш гравий», «Кыргызский горно-геологический транспортный колледж», «Колледж телекоммуникаций, экономики и инновационных профессий», «Микрокредитная компания «Тез Финанс Кредит», «Образовательный комплекс «Физико-математическая школа-лицей академика К. М. Жумалиева».

19.10.2015 доли Жумалиева переданы в доверительное управление. Жумалиев и Аманова вышли из состава учредителей всех организаций в период с 18.12.2019 по 15.05.2020.

ОсОО, учреждения и общественные фонды, числящиеся за Кубанычбеком Жумалиевым, находящиеся в процессе ликвидации в Министерстве юстиции КР:

- «Научно-исследовательский институт, опытно-конструкторское бюро «ExitonCorporation», ОФ «Общественный фонд науки и инноваций «Илим» - со времени открытия не ведет экономической и хоздеятельности, 19.10.2015 переданы в доверительное управление;

- Учреждение «Центр трансфера технологий» ликвидирован, ОсОО «Физтех» - со времени открытия не ведет экономической и хоздеятельности;

ОсОО, учреждения и общественные фонды, числящиеся за Жумалиевым и Амановой, в которых супруги находятся в процессе выхода из состава учредителей:

- Учреждение «Технологический университет «Дастан» - не ведет экономической и хозяйственной деятельности, готовится к закрытию;

- ОсОО «Mudarris», «Три Льва», «Санчэн», «Быстрый платеж», «Вириннор», «Ала-Тоо Групп Плюс» - со времени открытия не ведут экономической и хоздеятельности;

- ОсОО «Шеньхуа», «АЖАН», «Фемида Ком», «Манас Коал», «Yontan Energy Co. Ltd»- экономическую и хоздеятельность компаний вели руководители ОсОО, а Жумалиев являлся совладельцем;

- ОсОО «Generation Corporation», «Веллмарт» - в данное время компании не ведут экономической и хозяйственной деятельности, отчеты о финансовой деятельности сдаются по нулям, идет процесс ликвидации ОсОО.

Доли в компаниях, осуществлявших экономическую и хозяйственную деятельность, были переданы в доверительное управление 19.10.2015.

ОсОО, учреждения и общественные фонды, числящиеся за Жумалиевым, находящиеся в процессе ликвидации через решения судебных органов:

- ОсОО «Бишкекский международный авиационный институт», «Электроком», «Транзит Азия Телеком», «Первая бумажная фабрика», «Деко Дом», «Южные золотые ворота», «Кыргыз-Глав-Цемент», «Хан Киль Групп», ОФ «Фонд содействия ТЮРКСОЙ» - со времени открытия компании не вели экономическую и хозяйственную деятельность, доли в некоторых ОсОО переданы в доверительное управление 19.10.2015.

ОсОО, учреждения и общественные фонды, числящиеся за Жумалиевым и Амановой, которые не ведут экономической и хозяйственной деятельности и сдают нулевые отчеты:

- ОсОО «ANT Co», «Атриум Констракшн», «Первый металлургический комбинат», «Курманбек плюс», «Международный университет искусств и коммуникации», «Мурас Тревэл».

ОсОО, учреждения и общественные фонды, числящиеся за Жумалиевым и Амановой, которые ведут экономическую и хозяйственную деятельность:

- Образовательное учреждение «Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий» - отчеты о финансовой деятельности сдаются вовремя, налоги оплачиваются. Прибыль не взимается по законодательству КР, все доходы направляются на развитие учреждения. 19.10.2015 доля передана в доверительное управление;

- ОсОО «Курманбек» - 18.10.2010 зарегистрировано на Кубанычбека Жумалиева, в 2019 году перерегистрировано, учредителями стали К. Жумалиев, Хе Чен Юй и Н. Жоробаева. 19.10.2015 доля Жумалиева передана в доверительное управление. ОсОО не указано в декларации в связи с отсутствием прибыли;

- ОсОО «Международный университет инновационных технологий», образовательное учреждение «Колледж инновационных технологий и экономики», ОсОО «Билим Бишкек кж» мектеп комплекси» - отчеты о финансовой деятельности сдаются вовремя, налоги оплачиваются. Прибыль не взимается по законодательству КР, все доходы направляются на развитие учреждения;

- ОсОО «ТРК Санат» - отчеты о финансовой деятельности сдаются и налоги оплачиваются своевременно. Прибыли нет.

- ОсОО «Стар Отель» - отчеты о финансовой деятельности сдаются и налоги оплачиваются своевременно. Прибыли нет. Доходы направляются на развитие отеля.

Ликвидированное учреждение Розы Амановой:

- Учреждение «Клиника профессора Асымбековой Г. У.» – Р. Аманова вышла из состава учредителей 10.08.2009.

Итого документально подтверждены 8 организаций Кубанычбека Жумалиева, ведущих экономическую и хозяйственную деятельность и исправно отчисляющих налоги. 3 компании фактически ликвидированы Минюстом, еще 4 компании в процессе ликвидации. В 7 организациях Жумалиев передал свою долю в доверительное управление, в 14 – Минюст ведет процедуру по его выходу из состава учредителей. Еще 9 организаций находятся в процессе ликвидации через решения судебных органов по иску ГНС КР из-за бездействия и прекращения деятельности. 6 компаний, сдающих нулевые отчеты в ГНС, не ведут экономической и хозяйственной деятельности.

«Сыймык Жапыкеев, обвинивший Кубанычбека Жумалиева в том, что он разбогател преступным путем, занимая государственные должности, открыто дезинформирует общественность, - настаивает адвокат депутата Жыргалбек Бабаев. – Изучив документы по запросам в ГРС и прочие государственные учреждения, можно убедиться – порядка 90 процентов фирм, открытых Жумалиевым с 2005 по 2015 год, на которые ссылается «Чон Казат», не вели хозяйственной и коммерческой деятельности. Данные организации сдавали нулевые отчеты и фактически не функционировали. По закону, если организация в течение 3 лет не занимается хоздеятельностью, Минюст обязан обратиться с иском в суд и закрыть организацию. Чего ведомство не сделало. Мне удалось выяснить, что на сегодня в базе МЮ КР числится свыше 10 тыс. подобных фирм».

Не для коммерческой выгоды

Также он отметил, что большинство компаний, числившихся за экс-премьером, были созданы с целью «поднятия уровня образования, науки и медицины в Кыргызской Республике», а не для получения коммерческой выгоды.

«Жумалиев – один из немногих деятелей, который вкладывал средства не в строительство торговых центров, рынков и ресторанов, а в развитие гуманитарных ценностей, - говорит защитник. - Основной бизнес Кубанычбека Мырзабековича строился на внедрении новых технологий и научных достижений, поскольку он понимает – именно образование, наука и медицина должны стать началом выхода Кыргызстана из кризиса.

С началом расследования в отношении него и прессинга в СМИ Жумалиев пытается исправить свои ошибки. Работа по закрытию организаций – в процессе: часть закрывают через суд, другие – по линии Минюста. Существуют определенные процедуры, которых надо придерживаться, и на эту волокиту требуется немало времени.

По сути, на сегодняшний день за Жумалиевым и его супругой числится более 10 фирм, однако он передал их в доверительное управление другим организациям еще до октября 2015 года – момента получения им депутатского мандата. Так что нарушений со стороны Жумалиева нет!»

Источник: vesti.kg