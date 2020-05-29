Исхак Масалиев, лидер Партии коммунистов Кыргызстана: «Если Ташиев и Келдибеков уйдут из «Ата Журта», то партия распадется»

А в других партиях людей связывает имя одного человека.

— Российский политолог Александр Кынев подчеркнул, что в Кыргызстане нет партийной системы. А какова ваша точка зрения?

— Он прав, применительно к другим партиям, но это не имеет отношения к партии коммунистов. Потому что мы не находимся во власти. У нас около 2-3 тысяч активных членов, все они связаны идеологией. А в других партиях людей связывает имя одного человека. Поэтому он был прав, говоря о вождизме. У нас насчитывается более 260 партий. Другими словами, у каждого худо-бедно известного политика есть своя партия. Только немногие партии держатся на идеологии и имеют свою программу. Не ошибемся, если скажем, что партийное строительство началось только сейчас.

— Если система до сих пор не построена, значит, годы независимости ушли в никуда?

— Мы пошли кривой дорогой. Стоит человеку немного вмешаться в политику, как он начинает верить в то, что он хорош. Уйдя с должности или с депутатства, они создают партию. В костяк партии попадают друзья или родственники. Поэтому Кынев прав. Например, что случилось с СДПК после ухода Атамбаева? Если Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков по каким-то причинам покинут «Ата Журт», то партия распадется. Взгляните на судьбу партий «Алга Кыргызстан», «Ак жол» и СДПК, которые находились во власти. Если нет лидера, то нет и партии. Я не хвастаюсь, но только у партии коммунистов есть программа и ценности. В то же время нашей партии сильно помогало имя Абсамата Масалиева. И сейчас это не изменилось.

— Вы же ушли с должности депутата. Чем занимаетесь?

— Сейчас занят земледелием, другой работы нет. Когда отменят режим чрезвычайной ситуации, мы встретимся с коммунистами, обменяемся мнениями, посоветуемся.

Источник: газета «Азия news» №13 от 28.05.2020 / стр. 4