В МВД отменили допрос Каната Хасанова после его видеообращения в соцсети

«Написали, как-нибудь в другой раз»

Допрос одного из лидеров «Чон Казат» Каната Хасанова в МВД не состоялся. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Меня вызывали к пяти часам, но после того как я объявил об этом на Facebook, ГСУ МВД дало отбой и не стало меня приглашать. Написали, сегодня не будет, будет как-нибудь в следующий раз», - поделился он в прямом эфире.

Также Хасанов рассказал, что примерно в это же время его «друг и коллега» Бакыт Жумашев принес и зарегистрировал направленное против него заявление от имени депутата Кубанычбека Жумалиева. Один из лидеров «Чон Казат» усомнился, что на основании представленных материалов можно возбудить уголовное дело, однако решил обратиться к народному избраннику по этому поводу.

«Что вы все мучаетесь, нанимаете троллей и каналы? – сказал Хасанов. - Оставим мы вас, ради бога. Пойдите, заплатите, легализуйте свой капитал, оформите явку с повинной. Заплатите налоги и спите спокойно, они пойдут не мне в карман, а на обеспечение пенсий и пособий. Я не понимаю ваше стремление что-то сделать, не выйдет у вас ничего. Мы как работали, так и продолжаем».

В заключение он добавил, что Сыймыка Жапыкеева на допрос еще не вызывали.

Напомним, накануне Каната Хасанова вызвали на допрос в МВД КР как свидетеля.

Ранее Vesti.kg передавало, что в ГСБЭП начали досудебное производство по вопросу имущества Кубанычбека Жумалиева. Генпрокуратура зарегистрировала его в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР.

«В рамках указанного досудебного производства установлено движимое и недвижимое имущество, где Кубанычбек Жумалиев имеет долю в уставном капитале и является учредителем и руководителем. Также установлено многочисленное имущество близких родственников Жумалиева Кубанычбека», - говорится в сообщении финполиции.

При этом сам депутат обратился в милицию, обвиняя Сыймыка Жапыкеева в клевете, и поклялся на Коране, что никогда не был замешан в коррупции.

Источник: vesti.kg