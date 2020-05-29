Каличу Умуралиеву допрашивали в ГКНБ четыре часа

По ее словам, заявление в ГКНБ написал некий гражданин Таджибаев,.
Глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева допрашивалась в качестве свидетеля по ранее возбужденному уголовному делу “Коммерческий подкуп”. Об этом сообщила она сама.
По ее словам, заявление в ГКНБ написал некий гражданин Таджибаев,.
“Он хотел установить в парке “Ынтымак” коммерческую точку. Он заплатил за два месяца 50 тысяч, которые были оприходованы в соответствии с законом. Договор позволяет принимать оплату за два месяца. На кассе Таджибаеву выдали чек, а когда он вышел, пришли сотрудники ГКНБ. Я не понимаю, почему возбуждено уголовное дело“, – сказала Умуралиева.
Напомним, накануне, 28 мая, ряд СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили о задержании Умуралиевой со взяткой в 80 тысяч сомов.
Источник: reporter.kg
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