(Фото) «Крепко обнимаю». Алмазбек Атамбаев написал письмо Анвару Артыкову 

Бывший глава государства призвал своих сторонников забыть о сплетнях и начать готовиться к парламентским выборам
Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал письмо депутату ЖК, новому исполняющему обязанности председателя СДПК Анвару Артыкову и своим сторонникам.
В письме Атамбаев поздравил Артыкова с возглавлением партии и призвал сторонников сплотиться вокруг него, а также начать готовиться к парламентским выборам.
Фото письма в социальной сети Facebook опубликовал сын бывшего главы государства Сеид Атамбаев.
Источник: vesti.kg
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