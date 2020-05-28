(Фото) «Крепко обнимаю». Алмазбек Атамбаев написал письмо Анвару Артыкову

Бывший глава государства призвал своих сторонников забыть о сплетнях и начать готовиться к парламентским выборам

Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал письмо депутату ЖК, новому исполняющему обязанности председателя СДПК Анвару Артыкову и своим сторонникам.

В письме Атамбаев поздравил Артыкова с возглавлением партии и призвал сторонников сплотиться вокруг него, а также начать готовиться к парламентским выборам.

Фото письма в социальной сети Facebook опубликовал сын бывшего главы государства Сеид Атамбаев.

Источник: vesti.kg