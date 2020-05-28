Судебный процесс по делу Текебаева и Чотонова перенесли

Слушание отложили из-за неявки адвокатов обвиняемых

В производстве Первомайского районного суда Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкулоа Чотонова, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.

В связи с неявкой адвокатов обвиняемых Текебаева и Чотонова судебное заседание, назначенное на 28 мая, отложено на 25 июня к 14:00 часам.

Пресс-служба Первомайского районного суда