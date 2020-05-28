Судебный процесс по делу Текебаева и Чотонова перенесли

Слушание отложили из-за неявки адвокатов обвиняемых
В производстве Первомайского районного суда Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкулоа Чотонова, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.
В связи с неявкой адвокатов обвиняемых Текебаева и Чотонова судебное заседание, назначенное на 28 мая, отложено на 25 июня к 14:00 часам.
Пресс-служба Первомайского районного суда
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