(Видео) Айсулуу Мамашова: Я хотела бы, чтобы Шыкмаматов вернулся в партию

Депутат считает, что Текебаев и Шыкмаматов должны сами разобраться в своих отношениях

Глава парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова в ходе передачи «Уроки парламентаризма» заявила, что хотела бы возвращения бывшего лидера Алмамбета Шыкмаматова.

По ее словам, он «мировой» человек и дипломат.

- Он умеет находить позитивную сторону в любой ситуации, - отметила Мамашова. - Как оказалось, женщине в политике тяжелее, чем мужчине.

Парламентарий также добавила, что лидер партии Омурбек Текебаев и Алмамбет Шыкмаматов должны сами разобраться в своих отношениях.

Источник: vesti.kg