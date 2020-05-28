(Видео) Айсулуу Мамашова: Я хотела бы, чтобы Шыкмаматов вернулся в партию 

Депутат считает, что Текебаев и Шыкмаматов должны сами разобраться в своих отношениях
Глава парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова в ходе передачи «Уроки парламентаризма» заявила, что хотела бы возвращения бывшего лидера Алмамбета Шыкмаматова.
По ее словам, он «мировой» человек и дипломат.
- Он умеет находить позитивную сторону в любой ситуации, - отметила Мамашова. - Как оказалось, женщине в политике тяжелее, чем мужчине.
Парламентарий также добавила, что лидер партии Омурбек Текебаев и Алмамбет Шыкмаматов должны сами разобраться в своих отношениях.
Источник: vesti.kg
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