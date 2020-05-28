Россия готова выступить посредником в переговорах между КР и Таджикистаном по вопросам границ

Министерство иностранных дел Кыргызстана пока не комментирует заявление главы российского внешнеполитического ведомства.

Россия готова выступить посредником в переговорах между Кыргызстаном и Таджикистаном по вопросам границ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 мая, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОДКБ.

«Насчет ситуации на границе между Таджикистаном и Киргизией… Это уже не в первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем наших союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги. И считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше. Мы сегодня об этом нашим друзьям сообщили», – подчеркнул глава МИД России.

Министерство иностранных дел Кыргызстана пока не комментирует заявление главы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 27 мая прошла информация о том, что «гражданин Кыргызстана открыл огонь в сторону жительницы Исфары», в связи с чем была начата работа по уточнению этих сведений, сообщили в ГПС Кыргызстана.

24 мая конфликт с применением оружия произошел на пастбище Мойнок, расположенном на границе кыргызстанского села Ак-Сай и таджикистанского анклава Ворух.

А в ходе инцидента, случившегося 8 мая, было применено охотничье оружие и открыт минометный огонь. С кыргызской стороны были ранены трое пограничников, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Таджикистан после того конфликта подтвердил ранения у двух местных жителей.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается не уточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях – из-за земли, воды, незаконных пересечений границы.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”