Анти-кыргызская программа

Общественность уже давно критикует правительство за отсутствие четкой программы по реабилитации экономики после пандемии.
Стало известно, что с целью заполнить это пространство депутат Каныбек Иманалиев недавно внес в парламент антикризисную программу.
Депутат указал несколько путей преодоления трудностей. Например, предложил продать аэропорт «Манас», земельные участки иностранным гражданам, «Кумтор», месторождение меди Сандык в Кочкоре, превратить Арсланбап в свободную экономическую зону. Такая антикризисная программа, направленная на выход из кризиса путем продажи всего, что имеется в стране, является настоящей находкой для тех, кто потирает руки и думает – что бы продать. Наверное Иманалиев в прямом смысле воспринял ироничную песню Сагынбека Момбекова «Продавай, продавай».
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 6
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