Вице-спикер ЖК отключил микрофон депутату, когда тот начал критиковать аппарат президента

По словам Дастана Бекешева, ранее его коллеги намеревались поддержать законопроект о ЛОВЗ, однако позже проголосовали «против»
Депутаты ЖК на заседании парламента отклонили законопроект «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», выразив обеспокоенность за финансирование при реализации данного проекта.
Инициатор законопроекта Дастан Бекешев не понял, почему его коллеги проголосовали «против», поскольку инфраструктура для ЛОВЗ по-прежнему остается недоступной.
- С утра мы с коллегами хорошенько обсудили закон, касающийся людей с ограниченными возможностями, - сказал парламентарий. - Все вроде были согласны и хотели даже поддержать его. Однако после того, как пришел юрист из аппарата президента ….
В этот момент вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров отключил микрофон Дастану Бекешеву, сославшись на регламент.
- Здесь представители другой ветви власти не при чем, - сказал Бакиров. - Решение приняли депутаты. Каждый воспользовался своим правом.
Дастан Бекешев подчеркнул, что обращается к аппарату президента.
- Мирлан Исакбекович, я не говорю о президенте, а наоборот, хотел обратиться к нему, - пояснил нардеп. - Порой аппарат президента неправильно ведет свою работу. Юристы тут ходят, агитируют депутатов. Это обыкновенный закон. Чего вы боитесь? Если надо будет, я сам обращусь к президенту с этим вопросом.
Источник: vesti.kg
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