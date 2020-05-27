Феликс Кулов: Мухаммедкалый Абылгазиев правильно сделал, что ушел в отпуск

Экс-премьер напомнил, что кабмин - коллективный орган, а глава правительства не может читать все бумаги, которые несут ему на подпись
Мухаммедкалый Абылгазиев поступил правильно, уйдя в отпуск на период расследования дела о продаже радиочастот. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-премьер-министр Феликс Кулов.
- В его адрес прозвучали очень серьезные обвинения, которые вынудили его уйти в отпуск, и это правильное решение, - отметил Кулов. - Что касается обвинений, то не стоит забывать, что правительство - коллегиальный орган, и решения, принятые премьером, тоже коллегиальные. Поэтому в ходе расследования важно выяснить, продажа частот была инициирована личным решением премьера, или над этим работали другие люди? Ведь главе правительства ежедневно приносят на подпись сотни документов, и понятно, что он просто физически не может перечитать все бумаги.
Феликс Шаршенбаевич добавил, что если отойти от данной ситуации, то он считает отставку правительства перед выборами очень нелогичным шагом.
- Скоро парламент уйдет на каникулы, а осенью, после выборов, кабмин и вовсе ждет роспуск, - напомнил он. - Если придет новый премьер, он потратит время до выборов только на то, чтобы вникнуть в ситуацию.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отпуск из-за скандала с продажей радиочастот. Координировать работу правительства пока будет первый вице-премьер Кубатбек Боронов.
Источник: vesti.kg
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