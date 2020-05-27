Руководству Нарынской области объявлен выговор, руководителей областных медучреждений рекомендовано уволить, — штаб

У области были все возможности для выправления эпидемиологической ситуации
Полномочному представителю правительства Кыргызстана в Нарынской области Эмилбеку Алымкулову, а также его первому заместителю Касену Асизову объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
По ее данным, соответствующее решение принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев по рекомендации Республиканского оперативного штаба за недостаточную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также рекомендовано рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности заместителя полномочного представителя правительства в Нарынской области, курирующего социальный блок.
Кроме того, Республиканский штаб рекомендовал Министерству здравоохранения КР рассмотреть вопрос соответствия занимаемым должностям директора Нарынской областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой, а также директора областного Центра семейной медицины, координатора Минздрава в Нарынской области Муратбека Алияскарова.
«Эпидемиологическая ситуации в Нарынской области непростая, всего 297 случаев, из которых 17 случаев — новые. Число случаев в Нарынской области выше по сравнению с Ошской и Джалал-Абадской. Если руководство области не сделает соответствующие выводы и не улучшит ситуацию, то будут приняты соответствующие решения», — отметили в правительстве.
«У области были все возможности для выправления эпидемиологической ситуации. Ситуацию в областном родильном доме не улучшили. Допустили факты, когда роженицы пытались покинуть учреждение. Руководство области не вникло и не придало должного внимания ситуации, поэтому сегодня мы видим такую плохую статистику. Все это — следствие недостаточной работы, непринятия своевременных необходимых оперативных решений, отсутствия должного контроля за ситуацией. Это недопустимо!», — подчеркнул первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов на заседании Республиканского штаба.
Полномочный представитель правительства в Нарынской области признал, что в работе по предотвращению распространения коронавируса на территории региона были допущены ошибки, недостаточная проработка определенных вопросов, в том числе кадровых и управленческих.
Источник: Элгезит
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