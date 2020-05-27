Аалы Карашев: Цирк покрасили какой-то половой краской. Это же стыд

Депутат ЖК упрекнул министра культуры за внешний вид столицы

Депутат ЖК Аалы Карашев на заседании парламента возмутился внешним видом Бишкека.

- Обратите внимание хотя бы на центр города, - сказал нардеп, обращаясь к министру культуры, информации и туризма Азамату Жаманкулову. - Площадь Победы становится все меньше и меньше. Посмотрите на территорию вокруг кинотеатра “Ала-Тоо”. На пересечении Токтогула и бульвара Эркиндик есть очень красивое здание, которое сейчас разрушается. Там всюду магазины, выходящие на тротуары, строятся фасады. Завтра у нас совсем ничего не останется. А как выглядит наш цирк? Рядом со зданием нет сквера. Цирк вы покрасили какой-то половой краской. Это же стыд. Неужели мы не можем более красочно покрасить единственное здание цирка?! Вокруг центральной мечети нет никакого городского вида. Вы же сейчас не берете на себя ответственность, ссылаясь на какой-то кодекс.

Источник: vesti.kg