«Уже и сам Атамбаев, видимо, не верит в возрождение СДПК и сказал сыновьям создать новую партию»

Есть мнение, что “социал-демократы” потерпели крах, как и любое объединение одного лидера

У бывшего президента Алмазбека Атамбаева из сторонников осталась только Ирина Карамушкина, все остальные сбежали с тонущего корабля. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марс Сариев.

- Если даже Карамушкина вышла из СДПК, значит, сам Атамбаев не верит в то, что партию можно возродить, видимо, он и посоветовал сыновьям создать новую, - предположил политолог. - Только раскачать новое политобъединение до выборов уже не получится. Это сложный процесс, требующий времени.

Вместе с тем Сариев отметил, что теперь СДПК, вероятнее всего, полностью перейдет в руки Сагынбека Абдрахманова.

- Если партия продолжит существовать, то станет провластной, - сказал он. - А что касается размолвки сторонников бывшего президента, каждый из которых думает о себе и своей карьере, то они будут искать новые возможности строить свою карьеру.

В свою очередь другой политолог, Аркадий Гладилов, отметил, что судьба СДПК была предсказуема, как и других партий вождистского толка.

- В 2015 году я сам поддерживал СДПК, ведь тогда казалось, что эта партия хорошо структурирована и сможет выполнить многие из своих целей, но свою печальную роль в ее жизни сыграл кадровый состав, - сказал он Vesti.kg. - Это судьба всех партий одного лидера, которые больше напоминают акционерные общества, чем политобъединения. К сожалению, в нашей стране почти ни у одной партии нет четкой идеологии, ни одно политобъединение не представляет интересы даже какой-то группы людей, не то что всего народа.

Аркадий Аркадьевич добавил, что в Кыргызстане четкой идеологией обладают лишь коммунисты.

- Вот Исхак Масалиев сдал свой мандат, и многие назвали это популизмом, но на самом деле он, скорее всего, начнет подготовку к выборам и даже может найти себе сторонников, - предположил Гладилов. - То же движение «Чон Казат» придерживается похожих взглядов. А лидер фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков заявляет, что готов пойти на выборы с другими партиями. То есть СДПК как партии давно нет.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что на последнем заседании политсовета СДПК ряд ее членов покинули партию. Среди них оказались старожилы политобъединения Ирина Карамушкина и Рыскельди Момбеков, а также Адиль Турдукулов. Как сообщил Vesti.kg Турдукулов, заседание политсовета закончилось «грызней», но ее подробности он разглашать не стал, лишь отметив, что неправильно было создавать новую партию.

Однако сегодня на личной странице в социальной сети Турдукулов написал, что во время заседания политсовета было зачитано письмо бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева, Каната Сагымбаева, с обвинениями в сторону Темирлана Султанбекова.

«Вчера на политсовете СДПК зачитали письмо телохранителя Атамбаева, Каната Сагымбаева, который заявил, что твердо знает по своим источникам из СГО, что Темирлан Султанбеков внедрённый от власти агент, целью которого была раздробить партию. Плачущий мальчик добился своей цели», - написал уже бывший “социал-демократ”.

А вот лидер парламентской фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков сказал Vesti.kg, что все еще состоит в партии, но уже выбирает, с каким политобъединением пойти на грядущие парламентские выборы.

Источник: vesti.kg