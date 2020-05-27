Алмазбек Атамбаев пожаловался омбудсмену КР на резкие скачки давления

Алмазбек Атамбаев также сообщил о перепадах и резких скачках своего артериального давления.

Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов и заведующий отделом за соблюдением прав человека правоохранительными органами в местах ограничения и лишения свободы аппарата акыйкатчы Альберт Колопов 26 мая посетили СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы КР.

По ее данным, Токон Мамытов и Альберт Колопов встретились с задержанными Каныбеком Осмоналиевым, Дуйшенбеком Зилалиевым, Албеком Ибраимовым, Алмазбеком Атамбаевым, Айбеком Калиевым, Сардором Абдрахмановым и Бектурсуном Айталиевым.

Сообщается, что в ходе беседы с омбудсменом Каныбек Осмоналиев пожаловался на состояние своего здоровья и показал подтверждающую медицинскую справку, выданную медучреждением «Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства КР».

Алмазбек Атамбаев также сообщил о перепадах и резких скачках своего артериального давления.

«Со стороны вышеуказанных лиц также были высказаны претензии к некоторым судьям и руководителям правоохранительных органов в связи с якобы допущенными ими неправомерными действиями. Все озвученные жалобы и обращения будут тщательно проанализированы сотрудниками института акыйкатчы КР, после чего будут подготовлены соответствующие письменные обращения в судебные инстанции и государственные органы республики», — сообщили в пресс-службе.

Источник: Элгезит