Чыныбай Турсунбеков: Я еще не вышел из СДПК. Но пока не знаю, с какой партией пойду на выборы

По его словам, он пока не вышел из состава партии и не знает, когда это произойдет.

Бывшему лидеру фракции “социал-демократов” поступают предложения от других политобъединений. Он сейчас выбирает

Экс-глава парламентской фракции СДПК, депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков в разговоре с Vesti.kg отметил, что все еще числится в уже не стройных рядах “социал-демократов”.

По его словам, он пока не вышел из состава партии и не знает, когда это произойдет.

- Там сейчас проходят какие-то разборки, а я в них не участвую, - подчеркнул Чыныбай Акунович.

Кроме того, депутат поделился, что пока не выбрал, с какой партией будет участвовать в предвыборной гонке.

- Мне поступают предложения от разных партий, но в данный момент я выбираю, - сказал он.

При этом, Турсунбеков отказался называть проявляющие к нему интерес партии.

Источник: vesti.kg