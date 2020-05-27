Чыныбай Турсунбеков: Я еще не вышел из СДПК. Но пока не знаю, с какой партией пойду на выборы

По его словам, он пока не вышел из состава партии и не знает, когда это произойдет.
Бывшему лидеру фракции “социал-демократов” поступают предложения от других политобъединений. Он сейчас выбирает
Экс-глава парламентской фракции СДПК, депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков в разговоре с Vesti.kg отметил, что все еще числится в уже не стройных рядах “социал-демократов”.
По его словам, он пока не вышел из состава партии и не знает, когда это произойдет.
- Там сейчас проходят какие-то разборки, а я в них не участвую, - подчеркнул Чыныбай Акунович.
Кроме того, депутат поделился, что пока не выбрал, с какой партией будет участвовать в предвыборной гонке.
- Мне поступают предложения от разных партий, но в данный момент я выбираю, - сказал он.
При этом, Турсунбеков отказался называть проявляющие к нему интерес партии.
Источник: vesti.kg
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