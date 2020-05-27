Сестра Садыра Жапарова: Слава богу, это не Кыргызстан. Это Европа. Надеемся получить польское гражданство

Райкуль Жапарова рассказала, как ее арестовали, чтобы торговаться с братом по вопросу Кумтора

Сестра Садыра Жапарова, Райкуль, которая, по данным МВД КР, была арестована Интерполом в Польше, сделала заявление по поводу предъявленных ей обвинений.

По словам Жапаровой, она подверглась гонениям из-за политической деятельности ее брата.

Райкуль Нургожоевна рассказала, как получила политическое убежище в Польше, и сообщила, что сейчас планирует оформить гражданство.

Жапарова добавила, что полиция допросила ее по телефону.

«До 2010 года я работала менеджером в Иссык-Кульской области в «Инвест Банке». Этот банк является частным акционерным банком, там нет ни копейки государственных денег. В 2012 году, после того, как мой брат Садыр Джапаров пришел осмотреть Кумтор и решил, что мы должны его национализировать, мы (Жапаровы) преследовались правительством Атамбаева. Каждое наше имущество было тщательно проверено. Они даже в деревню приезжали и посчитали индюков и кур наших родителей.

В 2012 году мой брат Садыр Джапаров был арестован ГКНБ. Против меня было возбуждено уголовное дело без предъявления каких-либо обвинений, и в апреле 2013 года меня незаконно водворили в СИЗО-1. В то же время мой брат Садыр Джапаров был задержан ГКНБ. Оказалось, что меня арестовали за торг с Садыром, чтобы он не трогал Кумтор.

Я сказала, что не совершала никакого преступления. Пусть он не променяет меня, но пусть он закончит то, что начал, чтобы он вышел в тот день, который повелел Бог. Так что я знаю, что Садыр не торговался. Власти освободили меня из тюрьмы через 21 день. Первомайский районный суд дважды, а Свердловский районный суд один раз возвращали уголовное дело в прокуратуру, заявив, что Райкуль Жапарова невиновна.

Обвинение против меня заключается в том, что «клиент не погасил кредит вовремя» (позже выплатили, хоть и поздно). Такие проблемные кредиты все еще встречаются сегодня в каждом банке. Они закрываются поздно или совсем не закрываются и судятся заочно. Это ежедневное явление во всех банках. Но это не вредит государству, так как в наличии частного банка нет ни копейки госденег.

Другое обвинение против меня было по просьбе Болота Байкожоева (бывший владелец банка). Апелляция этого человека была отклонена, и суд постановил, что он должен выплатить государству 28 миллионов сомов. По сей день он не заплатил ни копейки. И я не знаю, как прокуратура будет оперативно реагировать на жалобы таких людей, как Байкожоев.

Так, в четвертый раз приказом из Белого дома в Октябрьском районном суде меня заочно приговорили к 7 годам, а затем в 2015 году в Бишкекском горсуде - на 10 лет.

После приказа на арест, выданного Белым домом, я и моя семья были вынуждены просить политического убежища в Польше. С семьей мы получили политическое убежище и женевский паспорт.

Власти Кыргызстана не искали меня в течение шести лет. И теперь, когда мой брат Садыр был незаконно заключен в тюрьму, из-за того, что люди 2 марта вышли его поддержать на митинг, меня дали в розыск в Интерпол в феврале. Вчера мне позвонили из полиции и допросили. Слава Богу это не Кыргызстан, где преобладают беззаконие и несправедливость. Это Европа. Здесь права человека, верховенство закона и справедливость имеют первостепенное значение. Он просто не переходит в руки несправедливого правительства. Даст Бог, мы получим польское гражданство. Мы хотим жить в стране, где права человека не нарушаются и где есть справедливость», - говорится в ее обращении.

Источник: vesti.kg