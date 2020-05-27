Депутат Нургазы Айдаров принес присягу в Жогорку Кенеше

На заседании Жогорку Кенеша 27 мая депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Нургазы Айдаров принес присягу.

Центральная избирательная комиссия 26 мая досрочно прекратила полномочия депутата Исхака Масалиева на основании поданного им заявления и передала вакантный мандат Нургазы Айдарову.

Айдаров был депутатом Жогорку Кенеша V созыва от партии «Ата-Журт».

Исхак Масалиев заявил о добровольной сдаче мандата на заседании парламента 21 мая.

По его словам, к такому решению его подтолкнуло то, что выдвигаемые им инициативы не находят поддержки, а также наплевательское отношение правительства к депутатам, выборочное к ним отношение, безответственность парламента, поэтому он не видит смысла далее быть депутатом.

Источник: Азаттык