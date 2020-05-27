(Видео) Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев написал песню

По словам парламентария, произведение посвящено памяти погибшим кыргызстанским манасчы, писателям, комузистам и другим артистам

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев написал песню в память о погибших талантах, прославивших Кыргызстан.

Песня называется «Улуулукка таазим», исполнил ее известный певец Айбек Карымов, он же автор музыки данного произведения.

Парламентарий рассказал, что последние два месяца для всего мира были сложными и многие люди стали задумываться о дальнейшей жизни. По его словам, страны теперь будут бороться за первенство не только производством товаров, но и культурой.

«Кыргызстанцы станут народом с самой сильной культурой. Данная песня — это память о великих манасчы, о Чингизе Айтматове, певцах, актерах, комузчу», - отметил Иманалиев.

Источник: vesti.kg